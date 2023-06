Ponte sullo Stretto | il convegno “blindato” della Cisl a Messina | esclusi gli amministratori locali | Salvini contestato

(Di martedì 6 giugno 2023) Ci sono “75 torrenti da mettere in sicurezza” e “1039 pagine di espropri”. Così recitano alcuni dei cartelli dei manifestanti che richiamano l’attenzione sulla ricaduta territorialegrande opera, altrimenti completamente bypassata dal“Il. Infrastrutture e trasporti per unire l’Italia”, organizzato dallaa cui partecipa anche Matteo: “Sono arrivato in macchina, ho sentito “merda”, quindi è un dibattito ingegneristico di assoluta importanza…”, ha commentato il leader del Carroccio. Ma quella dei Noè una contestazione che resta lontana dal, completamente ristretta al di là dei tornelli...

IlStretto si inserisce in un contesto infrastrutturale più ampio, che in Calabria e in Sicilia vedrà il Gruppo FS investire nei prossimi dieci anni 80 - 90 miliardi di euro per potenziare ..."IlStretto si inserisce in un contesto infrastrutturale più ampio, che in Calabria e in Sicilia vedrà il Gruppo FS investire nei prossimi dieci anni 80 - 90 miliardi di euro per potenziare ......e all'assenza di un vero piano di manutenzione e ristrutturazione del territorio e dell'edilizia pubblica a fronte di piani di investimento per faraoniche quanto inutili opere fra cui il...

Quasi mille presenze tra il Museo della Ceramica di Savona e il Centro Esposizioni del MuDA-Museo Diffuso Albisola ...Lo ha detto il presidente della Regione intervenendo a Messina, insieme al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ne corso di un convegno organizzato dalla Cisl confederale e dalle federazioni ...