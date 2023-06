Policlinico Vanvitelli | impianti hi-tech per ricostruzioni volto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Dopo il Covid abbiamo registrato un aumento del 60% circa di interventi per patologie oncologiche. Cosa ancor più grave, l’età media è passa dai 70 anni pre-pandemia ai 55 anni dei pazienti che vediamo ora”. È il dato allarmante riferito dal professor Gianpaolo Tartaro, direttore della Scuola di Specializzazione e dell’Unità Operativa Complessa in chirurgia maxillo-facciale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigidi Napoli. “Un trend – aggiunge Tartaro – che ci conferma i gravissimi ritardi che a livello nazionale sono stati prodotti a causa della pandemia e che da tempo ci ha spinto ad un super lavoro per recuperare il tempo perso”. Trattandosi di interventi alè ancor più importante la chirurgia ricostruttiva computer assistita, che vede nell’Unità Operativa delLuigi ...