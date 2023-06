Polestar - Con Home Delivery l' auto nuova arriva direttamente a casa

(Di martedì 6 giugno 2023)rende disponibile, a partire dal 7 giugno, il servizio premium: grazie a questo pacchetto, offerto a 399 euro per i residenti a un massimo di 300 km dal più vicino Centro, sarà possibile ricevere a domicilio la vettura ordinata. Prenotazione online e consegna a domicilio. L'acquisto di una vetturadiventa molto semplice: l'ordine della vettura può avvenire completamente online, specificando poi l'indirizzo di consegna. Laarriverà nel luogo indicato a un orario prestabilito, accompagnata da uno specialista che fornirà tutte le informazioni necessarie per la prima configurazione e seguirà il cliente nell'installazione dell'app, nonché nel primo utilizzo dei servizi. La vettura avrà almeno il 45% della carica. Sei punti di consegna e 65 ...

Laarriverà nel luogo indicato a un orario prestabilito, accompagnata da uno specialista che fornirà tutte le informazioni necessarie per la prima configurazione e seguirà il cliente nell'...... oltre a poter vivere un test drive realela Dallara EXP in pista a Monza. Tutte le marche ...Autonomous Challenge Jannarelly KTM Lotus Maserati Mazda McLaren Mole Urbana Nissan Pambufetti...Disponibile siail motore Recharge T6 Plug - in Hybrid cheil motore Recharge T8Engineered Plug - in Hybrid. Quanto costa la Volvo S60 2023 Il prezzo di listino La versione mild ...

Polestar 2 vs Tesla Model 3: berline elettriche a confronto InsideEVs Italia

Il costruttore rende disponibile un nuovo servizio di consegna: i clienti potranno ordinare l'auto online e riceverla a domicilio ...Occhio alle offerte ora in corso su Amazon a proposito di MacBook Air: c'è anche la nuovissima versione con display da 15,3 pollici ...