Pogba alla Juventus | una minestra riscaldata male

Leggi su 11contro11

(Di martedì 6 giugno 2023) I ritorni sono sempre delle minestre riscaldate, perché si pensa al sapore che avevano prima e non a quello di adesso. Questo è il caso diritornato. Un piatto freddo e scondito, nel periodo in cui la Vecchia Signora aveva bisogno di un po’ di pepe in più. Per questo la sua stagione non è valutabile, avendo “giocato” per una manciata di minuti, troppo poco rispetto a ciò che si sperava di vedere., ildi adesso non è più quello di prima Paulè tornatodopo diversi anni, venendo accolto come un beniamino. Il problema però è che, rispettoprima volta, le cose sono andate diversamente. Il Polpo non ha brillato, spegnendosi praticamente subito. I moltissimi infortuni ne hanno ...