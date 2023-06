(Di martedì 6 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Mi sembra che sia una forzatura che vuole distogliere l’attenzione dal problema vero: sono alda 8 mesi e sono in estremo ritardo sull’attuazione del. Dentro ci sono investimenti fondamentali per ammodernare il Paese. Su questo ilo pensa che i ritardi siano colpa di qualcun altro, sulla Corte dei conti in questo caso, o deve dirci perchè è così in ritardo”. Così il segretario del Pd, Ellyospite a Cartabianca su Rai3, in merito alla polemica sul potere di controllo della Corte dei conti. Sulla possibilità di portare a casa i 200 miliardi,sottolinea: “Lo si deve fare perchè è una questione che tocca la credibilità dell’Italia, ma anche quella del’Unione eurpea che ha fatto un investimento importante e vede il nostro Paese come il maggiore ...

A proposito della stretta sui controlli della Corte dei conti sui progetti delinsiste che il governo "ha fatto un'ulteriore forzatura per distogliere l'attenzione dai ritardi sul. ...Passa semplicemente a segretario con delega per il, riforme e sicurezza. In molti ci vedono un ... che non gode di ottimi rapporti di simpatia con. Scontro aperto tra De Luca e la: ...... dalla Rai al Mes al. Per questo anche le aree "liberali" della maggioranza che si erano ... La segretaria Pdha assicurato sfilerà, evitando di entrare nel merito della polemica laziale. La ...

Pnrr, Schlein “Temo che il Governo non condivide finalità del piano” Tiscali Notizie

L’ennesima, lunghissima giornata dal Pd di Elly Schlein sulle armi. Conclusa dai dem con un espediente, necessario per non spaccarsi in aula: ossia con la richiesta del voto per parti separate alla Ca ...ROMA (ITALPRESS) – “Mi sembra che sia una forzatura che vuole distogliere l’attenzione dal problema vero: sono al governo da 8 mesi e sono in estremo ...