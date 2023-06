Pnrr | Mulè FI | ' dl Pa non esautora magistratura contabile'

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "La necessità di inserire la norma sui controlli della Corte dei Conti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel decreto legge sulla Pubblica Amministrazione risiede nell'essenza stessa delche deve essere attuato con velocità ed efficienza, perché le opere vanno terminate entro il 2026". Lo ha detto Giorgio, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo ad Agorà su Rai 3. Il parlamentare 'azzurro' ha spiegato che: "Lacon il decreto Pa non vieneta di alcun che, inoltre è bene tenere presente che nel nostro Paese esistono anche i controlli della Guardia di Finanze e delle Procure Antimafia, vigilare è giustissimo ma l'Italia non può permettersi perdere i fondi delperché ci sono ...

Von Der Leyen promette 6 miliardi dalper prevenire il dissesto. Basteranno Mattarella ... in ordine di scaletta: Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research; Giorgio, deputato di ...Von Der Leyen promette 6 miliardi dalper prevenire il dissesto. Basteranno Mattarella ... in ordine di scaletta: Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research; Giorgio, deputato di ...... magari al 2028, tramite l'utilizzo di fondi diversi dal, ad esempio quelli di coesione". Le ...caserme e degli immobili del Demanio in alloggi" - spiega il vicepresidente della Camera Giorgio,...