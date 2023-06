Pnrr | lo scontro sulla Corte dei Conti

Il Governo, attacca Giuseppe Conte , "non vuole controlli e accumula ritardi sul". La parola ... La Regione Lazio revoca, tra le polemiche, il patrocinio al Roma Pride 2023 Losull'utero in ...Per saperne di più NOTIZIE DALL'ITALIA L'Italia non rinuncerà a nessun finanziamento del, dice Giorgetti . Losul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () si consuma tutto in ......una delegazione italiana guidata dal ministro Fitto e alti funzionari della commissione sul", ... La7.it - Com'era ampiamente prevedibile, e'tra la Corte dei Conti e il governo. Ovviamente, ...

Pnrr, scontro alla Camera. Oggi la fiducia TGLA7

Le maestranze stanno intervenendo per il restauro del parco storico finanziato dal Pnrr. L'assessore Mineo: "Finiremo entro i tempi previsti a marzo 2024". Resta l'incognita giostre. Per la Soprintend ...Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul dl Pubblica amministrazione, con all’interno l’emendamento che ammutolisce la Corte dei Conti sul Pnrr, e non se ne è stupito proprio nessun ...