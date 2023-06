Pnrr | Barelli Fi | ' pensato in emergenza Covid e senza guerra | va attualizzato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - “L'opposizione fa l'opposizione! Certo, sarebbe meglio se lavorasse insieme a noi nell'interesse dell'Italia, invece di essere solo disfattista e attaccarsi a polemiche strumentali e inutili. Ilè statoin piena. Non c'era lain Ucraina, non c'era l'aumento del costo delle materie prime ed energetiche, l'inflazione non raggiungeva certo ai livelli attuali. Il piano deve esseree tutti i fondi devono essere spesi bene per far ripartire il Paese”. Così Paolo, presidente dei deputati di Forza Italia, in una intervista a Il Dubbio.