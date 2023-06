Pnrr | Baldino M5S | ' Meloni bugiarda per coprire incapacità governo'

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - “Lanon ha avuto il coraggio di dire la verità e questo la dice lunga sull'azione compiuta. C'è una sostanzialedela spendere le risorse legate alcome rilevato dalla Corte dei Conti. Perquestacosa fanno? Eliminano il controllo della Corte dei Conti.dice che ha prorogato misure delDraghi? E' una bugia. Hanno eliminato un controllo in corso d'opera della Corte dei Conti sui fondiche può essere richiesto anche dalle commissioni parlamentari. In un colpo solo è stato messo il bavaglio a Corte dei Conti e parlamento". Così Vittoria, vicecapogruppo M5S a Montecitorio, ospite a Coffee Break su La7. "Paradossale - ...

AGI/Vista - "Un Governo di inadeguati che elimina i controlli su come si spendono i soldi del, una vera rappresaglia istituzionale". Così Vittoriadel M5s in una dichiarazione....controllo concomitante' e quindi anche 'commissioni e Parlamento non potranno più controllare in corso d'opera la gestione dei fondi del', spiega la vicecapogruppo alla Camera Vittoria. '...... Elisa Scutellà, Anna Laura Orrico e Vittoria. 'L'emendamento - aggiungono i parlamentari ...finalizzati altresì all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza () e ...

Pnrr, Baldino (M5s): "Governo di inadeguati, elimina controlli su ... Il Sole 24 ORE

Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - “La Meloni non ha avuto il coraggio di dire la verità e questo la dice lunga sull’azione compiuta. C’è una sostanziale incapacità del governo a spendere le risorse legate ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...