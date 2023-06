Plenitude e Ikea | partnership per installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici

(Di martedì 6 giugno 2023)firmano unapernuovedipernelle aree parcheggio degli store italiani della Società svedese In tutta Italia saranno circa 250 le nuove+ Be Charge a disposizione di visitatori, dipendenti e fornitoriMilano, 6 giugno 2023 –(Eni), attraverso la sua società controllata Be Charge, edhanno siglato un accordo che prevede l'installazione di 250 stazioni didi ultima generazione all'interno delle aree parcheggio dei negozi e dei centridi tutto il territorio nazionale. Grazie a questo accordo, visitatori, ...

Grazie a questo accordo, visitatori, dipendenti e fornitori di potranno ricaricare la propria auto dalle colonnine + Be Charge con energia certificata, tramite garanzie d'origine di ...

grazie alla partnership di Ikea Italia con Be Charge – società controllata da Plenitude (Eni) – che si occupa della diffusione delle infrastrutture e dei servizi di ricarica per la mobilità elettrica.