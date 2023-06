Pixar licenzia 75 dirigenti | tra loro il regista di Lightyear e la produttrice che salvò Toy Story 2

(Di martedì 6 giugno 2023) Ildi, che aveva lavorato anche a Toy4 e Coco, è statoto dalla, così come lastorica Galyn Susman, cheletteralmente Toy2. La Reuters (via Toonado.com) riporta che lahato 75 dipendenti all'interno della società, compresi iresponsabili del film. Il film è uscito nel 2022 con recensioni per lo più positive (ha un rispettabile 74% su Rotten Tomatoes), ma è stato ben lontano dal successo di critica della maggior parte dei film dello studio. Infatti, ha incassato solo 226 milioni di dollari al botteghino mondiale con un budget di 200 milioni. Un vero e proprio flop. Questo potrebbe spiegare ...

Per quanto riguarda MacLane, faceva parte dello studio da 28 anni, ma con oltre 70 dirigenti licenziati durante questa tornata di licenziamenti, sembra che allasiano in corso grandi ...Laè famosa per i franchise cinematografici tra cui 'Toy Story', 'Gli Incredibili' e 'Cars'. Ma 'Lightyear', uscito un anno fa con un budget dichiarato di 200 milioni di dollari, ha solo 226,7 ...Questa settimana la Disney ha concluso uno degli obiettivi annunciati da Bob Iger per il 2023. Stiamo parlando del licenziamento di 7mila dipendenti in tutto il ...

