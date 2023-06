Piove | l’erba cresce troppo nei quartieri Il Comune fa fatica a «rincorrerla»

E terra e polvere che tira vento e poi magari". Forse di terra e polvere Francesco giocando a calcio ne ha respirata poca, in questi anni di campi d'sintetica. Ma'aria era la stessa di ..., in effetti, è alta e questo è sotto gli occhi di tutti - ... soprattutto perché se la nottenon è possibile tosare il ...a dirotto, a Rocca Sinibalda, e il sindaco Stefano Micheli ...'idea complessiva che ne riportiamo è di un territorio ... il lampione, la buca, il taglio dell'. Ma se ti candidi per fare ...

Piove, l'erba cresce troppo nei quartieri. Il Comune fa fatica a ... L'Eco di Bergamo