Pinuccia Della Giovanna spiazza | tornerà a UeD? Confessione su Alessandro

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 6 giugno 2023), ex dama di Uomini e Donne, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo percorso nel programma di Maria De Filippi. La donna, poi, si è soffermata anche sul nuovo brano che sta per uscire e in cui si è cimentata. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.parla di Uomini e Donne e svela che pensa di Maria De Filippi e Tina Cipollari Nel corso di un’intervista rilasciata sul portale Lollo Magazine,si è lasciata molto andare. La protagonista ha spiegato di conservare un ottimo ricordo di Uomini e Donne, anche se il modo in cui è andata via non è stato tra i migliori. Ad ogni modo, la dama ha detto che è grata a Maria De Filippi per averle dato questa opportunità. In merito a Tina ...