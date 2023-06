Pil Italia | Istat alza le stime | nel 2023 +1 | 2% poi rallenta

(Di martedì 6 giugno 2023) Previsto +1,1% nel 2024. Un fattore di rischio, sottolinea l'Istituto, potrebbe venire dalle conseguenze economiche dell'alluvione in Emilia Romagna Il Pil dell’nelsale del +1,2% ea +1,1% nel 2024. Lo rileva l’nelle prospettive per il-24. I segnali positivi provenienti dalla stima dei conti economici trimestrali del primo trimestrehanno portato “a una revisione al rialzo della stima del Pil per ildi +0,8 punti percentuali (da 0,4% a +1,2%), degli inventi (+1 p.p) e del mercato del lavoro con le unità di lavoro che hanno avuto una revisione di +0,7 p.p e il tasso di disoccupazione che è stato rivisto in discesa -0,3 p.p”, scrive l’nelle prospettive economiche per il biennio. ...

Pil Italia, le stime dell'Istat per il biennio 2023/2024 SoldiOnline.it

L'Istat ha fornito un aggiornamento sulle prospettive di crescita dell'Italia nel biennio 2023/2024. In particolare, il Pil è è atteso in crescita sia nel 2023 (+1,2%) sia nel 2024 (+1,1%), seppur in ...