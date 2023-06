Pierfrancesco Favino sul set con Gabriele Salvatores | le prime foto di “Napoli – New York”

Leggi su amica

(Di martedì 6 giugno 2023) Eccoli per la prima volta sul di Napoli – New York.dirige Piefrancesco( e i piccoli Dea Lanzaro e Antonio Guerra) nel film tratto da un soggetto di Federico Fellini (ufficio stampa) Ed eccole le primissime immagini. Direttamente dal set del nuovo film di. Si intitola Napoli – New York, e ha per protagonista. Le riprese sono appena iniziate, quindi ciò che sappiamo del lungometraggio del regista milanese è ancora poco. “Napoli – New York” è tratto da un soggetto di Federico Fellini Però sappiamo che è tratto da un soggetto inedito scritto da Federico Fellini e Tullio Pinelli (sceneggiatore e storico collaboratore del maestro romagnolo). Risalente alla metà degli Anni 40 e ...