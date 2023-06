Piccoli gesti | grandi crimini | parte da Napoli la campagna di Marevivo e Bat Italia contro il “littering”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 giugno 2023)dal’edizione 2023 di “”, il progetto realizzato dain collaborazione con Bat, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “”, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi erifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Laè stata presentata oggi in città alla presenza di Carmine Esposito, Delegato regione Campania di, di Fabio de Petris, Direttore Generale di BAT, del ...