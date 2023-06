Picchia l’ex moglie fino a minacciarla di morte | arrestato un uomo di origini albanesi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata odierna, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari della Stazione Carabinieri di Mirabella Eclano hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di undi, già noto alle Forze dell’Ordine, da tempo residente in Mirabella Eclano. A carico dell’indagato sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate, commessi ai danni della ex, anch’essa originaria dell’Albania. Nel corso degli ultimi mesi, in particolare, la vittima era stata più volte minacciata di, pedinata e seguita finanche all’estero, mentre le persone alla stessa vicine erano state più volte aggredite perché ...