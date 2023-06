Piano di Sorrento | ferisce una persona con una bottiglia | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 6 giugno 2023)diuomo checondi vetro durante lite in strada. Rapido intervento della polizia Ieri sera gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via delle Rose adiper una segnalazione di una lite in strada. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato unariversa a terra con una ferita al volto e, dopo aver chiesto l’intervento del 118, hanno visto, poco distante, un uomo che, alla loro vista, ha lasciato cadere a terra un coccio di; inoltre, hanno accertato che quest’ultimo, poco prima, aveva aggredito laferita ...