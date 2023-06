(Di martedì 6 giugno 2023) ARIETE - Marte in Leone ti renderà energico, vivace e iperattivo per tutto il mese. Sarà veramente difficile vederti stare fermo e immobile nel divano o nella tua cuccia. Ti divertirai a correre per ...

Pet Astrology: l’Oroscopo di giugno per il tuo cane TGCOM

Un mese "caldo" per i nostri amici a quattro zampe, particolarmente vivaci e giocherelloni grazie a Marte in Leone ...