Pescara-Foggia in tv | data | orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 6 giugno 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello Stadio Adriatico valevole per la semifinale della fase nazionale deidel campionato italiano di. La formazione biancazzurra allenata da Zednedk Zeman, reduce dal pareggio della gara di an, ha bisogno di conquistare la vittoria per staccare il pass per la finale. Il medesimo discorso vale anche per i rossoneri, che nel corso di questici hanno abituato a grandi imprese e sono pronti a compierne un’altra per raggiungere la finale. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 8 giugno alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports ...