Perrelli Sky | La nuova Champions League può avvicinare i più giovani

Leggi su tvzoom

(Di martedì 6 giugno 2023) «Più che la casa del calcio, un grattacielo» Corriere dello Sport, di Ivan Zazzaroni, pag. 16, proviamo a rendere meno pallosa, meno boring, una chiacchierata sui diritti del calcio, argomento di notevole interesse per gli appassionati, oltre che di stretta attualità, ma non proprio digeribilissimo. «Facciamo questo tentativo». Curioso, il 13 giugno è in programma la cena per 120 anni di Sky ltalia, il giorno dopo vengono aperte le buste con le offerte per il triennio 2024-27. «Una semplice coincidenza». Alla casa dello sport, cosi vi siete ribattezzati, da un paio di anni manca un pezzo. Anzi, sette. Sette partite di serie A, vostre solo la terza, la sesta e ruttava. «La correggo». Un momento, ci diamo del tu da 31 anni, da quando collaborasti da Londra proprio con questogiornaie. «Avevo 24 anni, mi ero appena laureato in Economia. Periodo bellissimo, ...