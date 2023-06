Peronospora killer | vigneti in malora nel Tarantino per le piogge intense | persistenti e prolungate

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 6 giugno 2023) Taranto.irrimediabilmente danneggiati nel. A causa delleverificatesi nell’ultimo periodo di maggio e nei primi giorni di giugno, le piante sono state attaccate dalla, una fitopatologia che compromette del tutto la consistenza e lo stato di salute del grappolo, sia quando esso è ancora in fase di sviluppo sia nel momento in cui, come nel caso dell’uva da tavola in questo periodo, è già quasi pronto per la vendemmia. Il fenomeno, che ha colpito a macchia di leopardo gran parte della Puglia, è stato particolarmente distruttivo nella zona orientale della provincia di Taranto, ma anche nell’arco jonico occidentale, nel territorio di Palagianello. «Stiamo ricevendo decine di segnalazioni, purtroppo – ...