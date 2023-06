Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale questa notte nei pressi del ponte San Nicola, probabilmente senza gravi conseguenze, per le persone coinvolte. Un sinistro con giallo finale. La persona alla guida di una Ypsilon, per cause in corso di accertamento, ha perso ilvettura che è andata aun. Il conducente si è poi allontanato dal luogo dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Sono in corso gli accertamenti per individuare chi fosse alla guidaYpsilon e se a bordo ci fossero o meno altre persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.