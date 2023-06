Perché sono tutti sconfitti dall’astensionismo Il commento di Tivelli

Leggi su formiche

(Di martedì 6 giugno 2023) Anche nell’ultima tornata elettorale abbiamo assistito alle ovvie euforie dei “vincitori” ed alle, più o meno mascherate, depressioni dei “perdenti”, ma mi pare che non si sia fatto tesoro degli esiti e dei sintomi che hanno caratterizzato le scorse regionali. C’è un dato molto semplice da cogliere che sostanzialmente quasigli osservatori, analisti e politici non hanno colto. Larga parte dei giornalisti infatti, nel consueto gioco di specchi con la politica, sembrano sottovalutare tali dati. Già le elezioni regionali in Lazio e Lombardia avevano segnato un campanello d’allarme in quanto i votanti erano stati rispettivamente il 37,20% e il 41,20%. Per il lettore dei giornali c’è però una fatica tremenda a capire e conoscere il dato dei votanti in questa ultima tornata di elezioni amministrative: il 58,3% al primo turno e il 49,6% al secondo turno. Ciò significa ...