Perché l' avvocato ha scaricato il killer di Senago | l' ultimo inquietante risvolto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) «Ho rinunciato al mandato per motivi connessi al rapporto fiduciario». Sebastiano Sartori,del Foro di Monza con gratuito patrocinio, sintetizza così l'inattesa fine del rapporto legale durato neppure una settimana con il suo assistito Alessandro Impagnatiello, il barman 30enne che sabato 27 maggio nel loro appartamento in via Novella aha ucciso a coltellate la sua convivente Giulia Tramontano, in dolce attesa del loro piccolo Thiago da sette mesi. «È una questione tra me e il mio assistito», ha aggiunto Sartori. Poche, volute parole per dribblare i dettagli. Ma è facilmente intuibile che dietro al segreto professionale a cui l'si appella, ci sia stato uno scontro con Impagnatiello sulla linea difensiva, e non solo. Poco prima dell'inattesa rinuncia, lo stesso legale aveva palesato la volontà di richiedere ...