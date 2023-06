Perché la distruzione della diga di Nova Kakhovka potrebbe provocare un disastro ambientale e economico

Ladella diga si aggiungerebbe ai continui problemi energetici dell'Ucraina, dopo che la Russia ha passato settimane all'inizio di quest'anno a prendere di mira infrastrutture vitali. ...Ladella diga della centrale idroelettrica di Kakhovka conferma solo per il mondo ... A loro non dovrebbe essere lasciato un solo metro,usano ogni metro per il terrore. Solo la ...Ladella diga della centrale idroelettrica di Kakhovka conferma per il mondo intero che ... A loro non dovrebbe essere lasciato un solo metro,usano ogni metro per il terrore. Solo la ...

Esplode diga a Kakhovka. "Possibili conseguenze a Zaporizhzhia", Aiea: "Nessun pericolo nucleare" - Aggiornamento del 06 Giugno delle ore 09:54 - Aggiornamento del 06 Giugno delle ore 09:54 RaiNews