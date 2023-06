Perché la beauty routine invernale non va bene in estate e 5 consigli

(Di martedì 6 giugno 2023) Con l’arrivo dell’, il clima cambia radicalmente e il nostro corpo ha bisogno di adattarsi a questa nuova stagione e a una diversa temperatura. Ciò include anche la nostra, che non può rimanere immutata durante i mesi più caldi dell’anno. Ciò che funzionain inverno potrebbe non essere adatto per l’, quando sole, caldo e umidità possono influenzare la nostra pelle e i nostri capelli in modi diversi. Eccoè importante capire la differenza traed estiva, per mantenere il nostro aspetto fresco, sano e radioso.ed estiva: le differenze Durante l’inverno, la pelle tende ad essere più secca a causa del ...

lei in queste terre è nata e cresciuta;i si sono ritrovati, come centinaia di ... Iscriviti alla Newsletter Resta aggiornato con AMICA sulle ultime news di moda,e lifestyle. A 11 ...G li integratori solari per la pelle sono il prodottoche non può mancare nella skincare routine estiva. E sapeteSono fondamentali per prepararsi a esporsi al sole , uno dei più potenti generatori di buonumore . Lo dice la scienza: il ...Le unghie color corallo sono le più desideratesono fresche e danno alla manicure un twist ... Credit: @the_gelbottle_inc, @samantharudge., @vviki.mani via Instagram Ogni mese porta con ...