(Di martedì 6 giugno 2023) Le parole del presidente dell’Atalanta Antoniopermanenza del tecnico nerazzurro Gian PieroAi microfoni di Bergamo TV, il presidente dell’Atalanta Antonioha parlato così delladi Gian Pieroa Bergamo. LE PAROLE – «felici cherimanga qui all’Atalanta,lo siaper lui. Rinnovo? Non c’è nessun rinnovo, l’importante è essere disponibili tutti insieme. Motivazioni ancora molto forti».

... Gian Piero Gasperini restapanchina dell'Atalanta per almeno un'altra stagione , proseguendo ... Nel pomeriggio è andato in scena l'incontro decisivo con la famiglia, un summit durato ...... che è a Bergamo dal 2016, pronto a vivere l'ottava stagionepanchina nerazzurra. È attesa a ... A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Leggi anche Atalanta,: 'Ora l'incontro con Gasperini per ...L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca, ha parlato ieri (5 giugno) a Sky facendo il puntosituazione Gasperini e le sue parole sono state molto importanti. "Volontà di ...

Percassi sulla conferma di Gasperini: «Siamo contenti, spero lo sia anche lui» Calcio News 24

Bergamo, 6 giu. (Adnkronos) - "Atalanta Bergamasca Calcio, nella persona dell’Amministratore Delegato Luca Percassi, è lieta di annunciare la permanenza di mister Gian Piero Gasperini sulla panchina n ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...