Peracchini soddisfatto | il Mapei Stadium di Reggio Emilia è equamente distante dalle città da cui le squadre partono per la trasferta

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 6 giugno 2023) In merito al cambio sede deciso della Lega Serie A per disputare lo spaper la permanenza nella massima serie tra Spezia e Verona aldi, il sindaco della Spezia Pierluigidichiara quanto segue. “Ildida cui leper la. La differenza di tragitto causata dalla precedente scelta di giocare a Udine non esiste più e le due tifoserie si possono muovere senza che percorrano necessariamente lo stesso tratto di strada per diversi chilometri, fatto che avrebbe potuto avvicinarle e ...