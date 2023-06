Per DS Automobiles numeri da record in Italia

(Di martedì 6 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – A maggio DSraddoppia ini volumi di vendita rispetto allo scorso anno. Tra i risultati 0,7% di market share nel mercato “passenger cars”, con un incremento del 58% rispetto al 2022, in un mercato che sale del 23%. Molto positiva anche la raccolta ordini, con DS 7 e DS 4, che restano le best seller del brand. Risultati che dimostrano chiaramente che il premium brand francese sta facendo passi importanti nel mercatono, facendosi apprezzare da un pubblico sofisticato, sempre più attento all’ambiente ma che non intende rinunciare allo stile e al comfort a bordo. Un successo determinato anche dalla nuova Collection Esprit de Voyage, ispirata al mondo della moda, presentata ufficialmente alla stampa la scorsa settimana nell’esclusiva location di “Spazio The Box”. Un progetto nato per ...

