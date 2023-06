... in quanto l'inflazione ha rialzato la testa, e dunque il taglio è destinato a incidere in maniera ancora più sensibile sul potere d'acquisto delle- conclude il- Cobas - . Con l'...... in quanto l'inflazione ha rialzato la testa, e dunque il taglio è destinato a incidere in maniera ancora più sensibile sul potere d'acquisto delle- conclude il- Cobas - . Con l'...

Pensioni: Sial-Cobas,al via le cause sul mancato adeguamento ... Agenzia ANSA

Contro i tagli alle pensioni sono state depositate al Tribunale di Milano le prime cause per mancato adeguamento del trattamento al costo della vita. (ANSA) ...