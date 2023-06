Pellegrinaggio Bergamo-Sotto il Monte per il 60esimo di “Pacem in Terris”

(Di martedì 6 giugno 2023) Sessant’anni fa monsignor Angelo G. Roncalli, patriarca di Venezia, veniva eletto al soglio pontificio con il nome di Giovanni XXIII. Nel dicembre del 1961 il Papa indiceva il Concilio Vaticano II (1962-65). L’11 aprile 1963, al termine della prima sessione, Giovanni XXIII promulgava il suo testamento spirituale: la lettera enciclica “in”. Negli stessi giorni a Roma, presso il convento cistercense delle Frattocchie, Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto, il fondatore della Comunità dell’Arca, l’ordine laborioso, nonviolento, rurale, artigianale dei Gandhiani d’Occidente, costituito da famiglie di diverse fedi religiose, concludeva quaranta giorni di digiuno completo. In una lettera indirizzata in precedenza al Pontefice chiedeva che nell’ imminente enciclica fosse condannata definitivamente la corsa agli armamenti e finalmente riconosciuta la ...

Nelche state facendo volete ricordare anche l'anniversario dell'Enciclica Pacem in ... I vostri due capoluoghi,e Brescia, insieme, sono stati scelti per essere "Capitale ...... rievocò commosso il cinquantesimo anniversario della morte di Giovanni xxiii , ricevendo nella basilica Vaticana il 3 giugno di dieci anni fa undella diocesi divenuto a ......in udienza a San Pietro i pellegrini da Concesio (Brescia) e da Sotto il Monte (), in occasione del sessantesimo della morte di Giovanni XXIII e dellelezione di Paolo VI. Nel...

