Pd | Schlein alla Camera per assemblee gruppi

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu (Adnkronos) – La segretaria del Pd Elly, dove sono in programma l’ssemblea congiunta deidie Senato sul lavoro e, a seguire, l’assemblea del gruppo di Montecitorio per completare l’Ufficio di presidenza. L'articolo CalcioWeb.

L'ex ministro e consigliere diglielo chiede: 'Ma con il Pd'. Lui svia con abilità e fugge da Tridico e Grillo per ... Ci si preparamanifestazione del prossimo 17 giugno al grido 'No al ...Il calo più evidente è quello del presidente del Consiglio Giorgia Meloni (41%, - 2% rispettoscorsa settimana). In controtendenza la segretaria del Pd Elly(stabile), il leader della ...Ellyvuole dare un segnale. Dunque, dicono i suoi, il dado è tratto: Piero De Luca non sarà più vice - capogruppo del PdCamera. La ratifica, dopo due mesi di tira e molla, è in calendario per ...

Non è tutta colpa di Elly Schlein - ItaliaOggi.it Italia Oggi

L'ex ministro e consigliere di Schlein glielo chiede: "Ma con il Pd". Lui svia con abilità e fugge da Tridico e Grillo per organizzare la manifestazione del 17 giugno. Verrà anche il fondatoreGiorgia Meloni ha rigettato l'accusa di deriva autoritaria, offrendo diverse battute durante l'intervista di Nicola Porro. "Noi fatto come Draghi" ...