Pd | Gruppo Camera elegge nuovo Ufficio presidenza

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu (Adnkronos) - L'assemblea delPd dellasu proposta della presidente Chiara Braga ha eletto ildi. Ne faranno parte Simona Bonafé (vice presidente vicaria), Paolo Ciani, Valentina Ghio e Toni Ricciardi (vice presidenti); Andrea Casu e Federico Fornaro (segretari d'aula), Piero De Luca (segretario con delega per il Pnrr, riforme e sicurezza), Sara Ferrari, Roberto Morassut e Silvia Roggiani (segretari con deleghe comunicazione, coordinamento commissioni parlamentari, rapporti Senato e Partito); Andrea De Maria (tesoriere).

Piero De Luca non è più vicecapogruppo alla Camera. Confermato dunque il momento di gelo tra la presidente Schlein e il governatore campano. Il Gruppo Pd della Camera ha definito l'Ufficio di presidenza nella assemblea che si è svolta stamattina. Su proposta della presidente Chiara Braga sono stati eletti come vice presidenti Valentina Ghio,

