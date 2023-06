Pd | Fuoco amico sulla Schlein Le correnti aprono la resa dei conti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 giugno 2023) Il congresso permanente del Pd inizia di prima mattina, ieri, nei giornali in edicola. L’ex candidata alla segreteria Paola De Micheli, già vicesegretario del Partito democratico ed ex ministro delle Infrastrutture e Trasporti sveglia La Verità per attaccare la segretariae decide di andarci pesante. Dal flop alle Comunali alle armi a Kiev. Bordate alla segretaria del Pd Scheil da Moretti, De Micheli & C. “Non sono una signora da Ztl: al Pd serve un cambio di passo, e un bagno di realtà. Dobbiamo tornare a parlare con le persone. Ricominciamo dai bisogni quotidiani: lavoro, sanità, imprese. Serve più peso nelle proposte. Abbiamo bisogno di profondità. Altrimenti non si riconosceranno in noi tutte le sensibilità che potenzialmente il Pd può rappresentare”, dice De Micheli che aricorda che “quando diventi segretaria del partito ...