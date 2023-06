Paul Heyman impone la “deadline” | “A Smackdown Jey Uso dovrà fare una scelta storica O Jimmy o Reigns”

(Di martedì 6 giugno 2023) Durante l’ultimo episodio di Raw,è apparso in un video backstage annunciando grosse novità per il futuro della Bloodline, dopo l’allontanamento diUso avvenuto durante l’ultima puntata di. Il Wise Man, riportando il volere di Roman, ha affermato che venerdì, nel nuovo episodio dello show blu, Jey Uso si troverà di fronte ad una “”. Tra il Tribal Chief e suo fratello. Secondoladi Jey romperà definitivamente la dinastia Anoa’i-Fatu, affermando che tornerà con suo fratello Solo Sikoa e riconoscerà nuovamentecome Tribal Chief, allontanandosi definitivamente dal gemello. Questo nuovo capitolo dell’incredibile storyline ...

Paul Heyman annuncia un segmento storico per SmackDown World Wrestling

