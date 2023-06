Patto Ue su immigrazione e asilo | accordo vicino ma niente obblighi sulle quote Il governo | “Non puntiamo sulla relocation”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) La commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johansson ha presentato oggi il piano della Commissione per fronteggiare l’illegale nel Mediterraneo Occidentale e l’area atlantica, in vista del prossimo Consiglio europeo previsto per fine mese, e del prossimo Consiglio Giustizia e Affari interni dell’8 e 9 giugno dove, ha spiegato la commissaria, sulMigrazione e“c’è una grande possibilità che si possa fare un passo avanti molto importante già giovedì a Lussemburgo perché – ha detto – nei negoziati gli Stati membri sono ora molto vicini”. Dopo otto anni di confronti inconcludenti, dunque, forse ci siamo. Ma di cosa stiano trattando davvero i Paesi Ue è già chiaro e lo stesso piano per il Mediterraneo occidentale presentato oggi conferma un’impostazione basata sull’esternalizzazione delle frontiere, ...