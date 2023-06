Partiti i lavori al campo sportivo Renzulli | Franza | “Sarà l’anno dei cantieri”

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAl via ial” di Ariano Irpino. L’annuncio è arrivato dal sindaco del Tricolle, Enrico. “Dopo due anni di progettazioni, soddisfacenti risultati in ambito PNRR, gare di appalto e procedure di affidamento concluse, apriamo il primocantiere“. Lo stadio Silviodi Ariano Irpino risulta essere il “primo della lista” in un anno, denominato dall’amministrazione, “dei!”. “Primo cantiere partito – annuncia– Dopo due anni di progettazioni, soddisfacenti risultati in ambito PNRR (oltre 13 milioni di euro finanziati), gare di appalto e procedure di affidamento concluse, si apre il primo cantiere”. Nel corso del 2023 sono previsti, infatti, ...

Lavorerò per consentire al nostro territorio, ora in una fase piuttosto statica, di essere valorizzato e di vedere completati progetti enon terminati o mai. Anche se in minoranza nel ...... proprio per evidenziare la crisi della politica, deitradizionali e della rappresentanza ... Nell'area tra poco partiranno iper la costruzione dell'ennesimo supermercato, un'Esselunga, ...Messina, ial Quartiere Americano Idi messa in sicurezza stradale del Quartiere Americano di Messina sonoieri, lunedì 5, e proseguiranno fino al 23 giugno. Nello specifico, ...

Bologna: sono partiti i lavori dell’Assemblea Cittadina sul clima Il Bo Live - Università di Padova

Ciò vuol dire che è possibile avere due lavori come dipendente - anche con lo stesso datore ... che non può essere derogato dalle parti. Ebbene se, con lo stessa figura in veste di datore di lavoro e ...Il tecnico ha annunciato che partirà per le vacanze, ma si tiene pronto per un eventuale vertice. Resta l’eco delle dichiarazioni del numero uno di Exor: "Conquisti l’Europa sul campo" ...