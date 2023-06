Parità salariale | l’esempio di una Rsa di Bologna | dove gli stipendi femminili sono uguali a quelli degli uomini

Leggi su italiasera

(Di martedì 6 giugno 2023) Villa Giulia è una casa residenza bolognese per anziani, a trazione femminile. Villa Giulia è una casa residenza bolognese per anziani, a trazione femminile. Dal Consiglio di Amministrazione che è composto al 50% da una donna (realtà poco diffusa) ai responsabili amministrativi alle principali figure di assistenza sociosanitaria, il personale è composto da donne (l’86%). Il 36% del totale operatrici di Villa Giulia ha un’età compresa tra i 30 e i 50 anni mentre il 62% è over 50. Soprattutto dopo la pandemia, la struttura ha scelto di investire nel personale con un’incidenza dei relativi costi (il 42%) sul totale dei costi complessivi, garantendo altresì unaanche sul piano economico. La coordinatrice della Rsa bolognese: “La paga base è identica sia per gliche per le donne, a differenza di altri settoric’è ...