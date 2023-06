Paredes dice addio alla “Juve”

(Di martedì 6 giugno 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 06/05/2023 alle 18:16 CEST “È stato un anno molto difficile e fa male non riuscire a raggiungere gli obiettivi che avevamo”, ha detto l’argentino, che sta tornando al PSG. I ‘bianconeri’ non hanno esercitato il diritto di acquistare la cartella del giocatore, che ammontava a 22,6 milioni di euro Il nazionale argentino Leandroha salutato lunedì a Torino lantus con una pubblicazione sui social in cui ha ufficializzato la sua partenza dal club italiano e il suo ritorno al PSG francese. “È stato un anno molto difficile e fa male non riuscire a raggiungere gli obiettivi che avevamo, ma porto con me un gruppo di giocatori e persone incredibili”ha scritto il centrocampista sul suo account Instagram., 28 anni, ha voluto anche ...

In attesa dello spareggio tra Spezia e Verona, la fine del campionato inizia a generare i primi saluti definitivisaluta la Juventus Leandroaddio alla Juventus. Il centrocampista bianconero farà ritorno al Paris Saint - Germain visto che il club piemontese non eserciterà il diritto di riscatto dal club francese. Contro l'...... 22 anni, juventino doc che ha sfruttato l'infortunio di Pogba e i limiti diper diventare ... rapido e con visione di gioco,di ispirarsi a Dybala. Protagonista ai Mondiali Under 20 in ...1 La vittoria della Juventus sull'Udinese è stata ufficialmente anche l'ultima partita giocata con la maglia bianconera da Leandro. Il centrocampista argentino, solo uno scampolo di minuti in campo a Udine, non ha mai brillato in questa stagione in prestito dal PSG non trovando spazio e continuità, condizionato ...

Juve, Paredes dice addio: 'È stato un anno difficile. Fa male, ma vi ... Calciomercato.com

In attesa dello spareggio tra Spezia e Verona, la fine del campionato inizia a generare i primi saluti definitivi ...Il direttore saluta Formello dopo 18 anni. L'inglese out fino a marzo. Paredes torna al PSG. Rune e Ruud agli ottavi del Roland Garros ...