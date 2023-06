Papa Francesco di nuovo al Gemelli | ecco perché

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 giugno 2023)dialil motivo del suo ritorno in ospedale dopo il ricovero dello scorso marzo Secondo quanto riportato dall’Agenzia Ansa,questa mattina si è nuovamente recato al Policlinico. Il motivo sarebbe una visita di controllo: ” Bergoglio si troverebbe al Cemi, il Centro di Medicina dell’Invecchiamento del policlinico universitario”. Nello scorso mese di marzoera stato ricoverato alper alcuni giorni in seguito ad un’infezione respiratoria., il cui nome di nascita è Jorge Mario Bergoglio, è stato eletto il 13 marzo 2013 come 266ºdella Chiesa cattolica. È il ...