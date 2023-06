Papa Francesco al Gemelli | visita lampo per controlli

... attorno alle 10,40,Francescoè andato al Policlinico Gemelli di Romaper una visita di controllo. È quanto riporta l'Ansa. Il controllo è finito intorno alle 11.20. Poco dopoha ...è arrivato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma. Il Pontefice si deve sottoporre ad una visita di controllo nel nosocomio capitolino. Bergoglio si troverebbe al Cemi, il Centro ...è di nuovo all' ospedale Gemelli . Il Santo Padre vi è entrato intorno alle 10.40, per una visita di controllo già programmata. Le agenzie lo hanno appreso da fonti qualificate: ...

Il cardinale non è l’inviato del Papa, semmai è inviato dal Papa. Non ha alcun ruolo istituzionale all’interno della Santa Sede, è “semplicemente” presidente ...Il Pontefice si è sottoposto a delle visite presso il Ce.M.I. Come sta e quali esami ha fatto per i suoi problemi di salute ...