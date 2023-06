Papa Bergoglio si è recato al Cemi per una visita di controllo

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 6 giugno 2023) Brevedial Policlinico Gemelli di Roma perFrancesco. Il Pontefice ha fatto subito ritorno a Casa Santa Marta.è entrato in ospedale attorno alle 10:40 ed è uscito alle 11:20 per tornare in Vaticano, passando dalla porta del Perugino. Il Santo Padre si sarebbeal(Centro di Medicina dell’Invecchiamento del policlinico universitario). A marzo il Pontefice era stato ricoverato al Gemelli per alcuni giorni in seguito a un’infezione respiratoria ed era stato dimesso poco prima di Pasqua.