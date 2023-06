Paolo Maldini via dal Milan | ora è ufficiale La società | “Le sue responsabilità assegnate a un gruppo di lavoro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Mancava solo l’ufficialità, che ora è arrivata: con una nota sul sito della, ilha comunicato la separazione con. E fin qui nulla di nuovo rispetto alle notizie circolate nelle ultime 24 ore. Canonici anche i toni dell’annuncio: “conclude il suo incarico nel club, con effetto dal 5 giugno 2023. Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno delin Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22?. Poi però sul sito del Diavolo si legge anche altro: “Le sue(di, che era direttore tecnico) sarannoa undiintegrato che opererà in stretto contatto con ...