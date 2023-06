Paolo Maldini verso l' addio al Milan

(Di martedì 6 giugno 2023) AGI - Il capo dell'area tecnicae il direttore sportivo Ricky Massara sarebbero a un passo da lasciare il. La rottura con la società si è consumata dopo l'incontro di lunedì mattina tra il dt rossonero, bandiera del club, e l'ad Gerry Cardinale, in cui sono emerse divergenze sulle scelte di mercato passate e future. La proprietà RedBird non sarebbe soddisfatta dei risultati stagionali, nonostante la semifinale di Champions e il quarto posto (peraltro grazie alla penalizzazione della Juventus), e ci sarebbero diversità di vedute su come impostare il mercato per la prossima stagione.un anno fa aveva firmato un rinnovo biennale. Il suoal club comporterebbe anche quello del ds Massara, a lui molto vicino.

e Frederic Massara sono stati silurati da Gerry Cardinale e non verranno sostituiti. O meglio, lo saranno ma attraverso una riorganizzazione interna che punta a valorizzare chi è giù al ...'Non so cosa succederà al Milan e non sono in condizione di giudicare, anche seè certamente un mio amico, ma ho sentito riformulare l'ipotesi di Assago - ha aggiunto parlando dell'...Commenta per primo Un appuntamento disdetto proprio all'ultimo minuto., dopo aver ricevuto la notizia dell'esonero da Gerry Cardinale in persona, ieri ha dovuto annullare un meeting già fissato con l'agente di Loftus - Cheek a Casa Milan . E nel pomeriggio ...

foto di www.imagephotoagency.it Se Paolo Maldini è sinonimo di Milan, e dunque dopo la ratifica della fine della sua esperienza a capo della dirigenza rossonera è difficile… Leggi ...Gelo con l'ad Cardinale, in bilico anche la posizione del direttore sportivo Ricky Massara AGI - Il capo dell'area tecnica Paolo Maldini e il direttore sportivo Ricky Massara sarebbero a un passo da l ...