Paolo Maldini conclude il suo incarico con il Milan

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 6 giugno 2023) "Le sue responsabilità a un gruppo di lavoro che riporterà all'ad".O - Adesso è ufficiale: ilha annunciato con una nota cheil suonel Club, con effetto dal 5 giugno 2023. "Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno delin C