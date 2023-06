Paolo Bonolis | “Lascerò presto la tv | voglio fare altro”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 6 giugno 2023)ha dichiarato di voler lasciare la conduzione di programmi alla tv per dedicarsi a nuovi progetti. Il conduttore di “Avanti un!” è stato ospite del “Festival della tv” di Dogliani vicino Cuneo e, come riporta il “Corriere della Sera”, incalzato da Emilio Targia ha detto: “Penso ancora di lavorare per poco tempo poi vorrei dedicarmi alla mia vita. Non ho bisogno di stare per forza in televisione, si sta bene ancheve”. Poi ha aggiunto: “Non è una bomba, è una liberazione”. Anche se sui tempi non ha precisato nulla. “Attualmente i miei figli sono il senso della vita più importante che ho: mi dedico a loro costantemente, mi piace farlo ed è un modo per dedicare anche a me stesso questo tempo – ha svelato il conduttore – È un senso della vita nel quale sto lasciando il lavoro al ...