Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati | il loro annuncio

Leggi su biccy

(Di martedì 6 giugno 2023)si, è ufficiale. Quando Dagospia anticipò la notizia e io la ripresi mi beccai dal’etichetta di “sito di fregnacce”, ma a giudicare da quanto confessato da, quei rumors erano già veri. “Da quanto siamo separati? Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non cidi mezzo terze persone o amanti” – ha confessatoa Vanity Fair – “Se poi terze persone arriveranno a quel punto non saranno più amanti. Per i nostri figli siamo mamma e papà da sempre, non cambia niente. Manca solo il rapporto fisico”. Via Twitter la ...