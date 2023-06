Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si separano | è ufficiale | “Ma non ci sono di mezzo degli amanti”

(Di martedì 6 giugno 2023), sposati dal 2002, hanno deciso di raccontare a ‘Vanity Fair’ i motivi della loro separazione. Nell’intervista la coppia parla per prima volta dell’epilogo del loro matrimonio e dell’inizio di una nuova vita insieme: ”Non ciditerze persone o. Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”, hanno spiegato. Da quando siete separati? ”Non è una questione di date, di tempo – ha risposto la– Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ciditerze persone o ...

Si è conclusa la loro storia d'amore, ma non il bene e la stima che li hanno sempre uniti. Intervistati da Vanity Fair, Sonia Bruganelli ehanno raccontato in esclusiva per la prima volta la fine del loro matrimonio che è l'inizio di una nuova vita a due. Sonia Bruganelli e: la verità sulla loro separazione È ...e Sonia Bruganelli sembrano la coppia più felice e serena del mondo mentre comunicano in esclusiva a Vanity Fair di essersi separati. Non dicono quando, né specificano il momento in cui ...Sonia Bruganelli eci spiegano perché è finito il loro amore sul nuovo numero di Vanity Fair , parlando per la prima volta della loro separazione. Da quando siete separati Sonia : 'Non ...

Questo articolo è pubblicato sul numero 24-25 di [Vanity Fair in edicola](https://www.vanityfair.it/topic/vanity-fair-in-edicola){: isAutogenerated="true"} fino al 20 giugno 2023 Per la maggior parte ...Il noto conduttore e la moglie, dopo mesi trascorsi a negare le voci di una crisi, annunciano la fine del loro matrimonio ...