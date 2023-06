Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli | Il nostro amore è finito | il vero motivo per cui l' hanno svelato solo adesso

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 6 giugno 2023)si sono definitivamente lasciati: stavolta è tutto. Ma perchésmentito tutto qualche settimana fa? Spuntano i motivinon necessita di grosse presentazioni: è uno dei migliori conduttori della televisione italiana. Attualmente al timone di Avanti un altro, in realtà, il suo format di punta - o almeno quello più divertente - è sempre stato Ciao Darwin. Proprio all'interno dello stesso opera insieme a sua moglie. Oggi però, sarebbe meglio dire ex moglie. I due infatticonfermato una voce sempre più insistente che li voleva ormai separati in casa. Ma procediamo con ordine.si ...